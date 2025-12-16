Grâce à la valeur de nettoyage impressionnante de cette machine, vous pouvez nettoyer rapidement vos sols souillés. Tout est facile à utiliser, des commandes intuitives et ergonomiques aux réglages de brosse faciles à ajuster. • Facilitez et accélérez votre travail • Poignée réglable avec commandes au bout des doigts faciles à utiliser pour une maniabilité et un confort d’utilisation supérieurs. • La conception sans tuyau facilite le remplissage et la vidange. • Les commandes intuitives facilitent la formation • La conception ergonomique réduit la fatigue de l’opérateur • Les outils accessoires s’attachent facilement aux orifices à connexion rapide pour nettoyer les meubles rembourrés, les escaliers et les autres espaces pleins de détails Restaurez vos planchers • Nettoyez efficacement les tapis en profondeur • Le sabot d’aspiration flottant suit le contour du tapis pour une récupération supérieure • Les brosses se règlent facilement à huit positions pour une performance maximale et la position de rangement augmente la durée de vie des brosses Le choix intelligent • Valeur d’extraction profonde • Conception robuste pour une fiabilité accrue • Moteur d’aspiration de 1,5 hp à trois étapes et boucle de dérivation • Kit de nettoyage pour plancher dur pour plus de polyvalence et de confort.