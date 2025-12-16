Cet aspirateur commercial HEPA à utilisation debout à haute performance et à surfaces multiples est conçu pour augmenter la productivité et la maniabilité tant sur les planchers durs que sur les planchers mous. Dans les applications où une balayeuse, un aspirateur à grande surface ou un balai à franges peut être utilisé, l’aspirateur Chariot 2 iVac ATV HEPA est tout ce dont vous avez besoin. • Conception et dimensions offrant une maniabilité remarquable et une visibilité à 360º inégalée dans l’industrie • La productivité en position debout de ChariotMC • le tuyau de nettoyage de 24 pouces représente la taille idéale pour de multiples applications • Augmentez votre productivité dans les applications où une balayeuse, un aspirateur de grande surface, un aspirateur dorsal ou un balai à franges sont actuellement utilisés • Utilisation simple et intuitive du panneau de commande. • Fonctionne à batterie, réduisant les trébuchements et les chutes • Démontage facile et sans outil des brosses universelles à rotation inversée • Compartiment intégré de rangement d’outils Polyvalent • Tapis, carrelage, bois, béton, pierre, caoutchouc, VCT • Filtration HEPA de série. • Capture les gros débris dans un plateau sous vide, empêchant les obstructions • Tuyau standard de 10 pouces et outils manuels pour le nettoyage des endroits à accès restreint. • 68 dBA, plus silencieux qu’un aspirateur traditionnel à grande surface avec les mêmes performances d’aspiration