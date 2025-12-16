Machine de nettoyage des moquettes Clipper 12
Passez rapidement l’aspirateur sur les planchers durs et mous avec le Chariot 2 iVac 24 ATV.
Cet aspirateur commercial HEPA à utilisation debout à haute performance et à surfaces multiples est conçu pour augmenter la productivité et la maniabilité tant sur les planchers durs que sur les planchers mous. Dans les applications où une balayeuse, un aspirateur à grande surface ou un balai à franges peut être utilisé, l’aspirateur Chariot 2 iVac ATV HEPA est tout ce dont vous avez besoin. • Conception et dimensions offrant une maniabilité remarquable et une visibilité à 360º inégalée dans l’industrie • La productivité en position debout de ChariotMC • le tuyau de nettoyage de 24 pouces représente la taille idéale pour de multiples applications • Augmentez votre productivité dans les applications où une balayeuse, un aspirateur de grande surface, un aspirateur dorsal ou un balai à franges sont actuellement utilisés • Utilisation simple et intuitive du panneau de commande. • Fonctionne à batterie, réduisant les trébuchements et les chutes • Démontage facile et sans outil des brosses universelles à rotation inversée • Compartiment intégré de rangement d’outils Polyvalent • Tapis, carrelage, bois, béton, pierre, caoutchouc, VCT • Filtration HEPA de série. • Capture les gros débris dans un plateau sous vide, empêchant les obstructions • Tuyau standard de 10 pouces et outils manuels pour le nettoyage des endroits à accès restreint. • 68 dBA, plus silencieux qu’un aspirateur traditionnel à grande surface avec les mêmes performances d’aspiration
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Largeur de travail (cm)
|46
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|46
|Ascenseur à eau (inH2O)
|120
|Niveau sonore en fonctionnement (dB (A))
|68.7
|Longueur du câble (m)
|16
|Poids (kg)
|48
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|711 x 584 x 1168