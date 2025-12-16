Lorsque vous avez besoin de nettoyer rapidement les taches, il n’y a pas d’option plus pratique et facile à utiliser. Conçue pour être portable et légère, cette machine comprend un moteur de 1,16 CV et une pompe de 55 PSI pour un nettoyage des tapis en profondeur. Une capacité de deux gallons et une conception équilibrée facilitent un nettoyage rapide et facile. La conception légère et portable offre des résultats impressionnants. Un réservoir de récupération translucide permet à l'utilisateur de surveiller le niveau d'eau sale. Une variété d’accessoires tous types de taches ou de tissus est incluse. Comprend une brosse intégrée pour un nettoyage en profondeur. L'outil Clear View Hand affiche les résultats du nettoyage.