Conçu pour une fiabilité à toute épreuve et des résultats professionnels. La BDS 51/175-300 C est une machine monodisque à une vitesse de 20 pouces. Utilisant des boîtiers en aluminium coulé plutôt que des cadres en polyuréthane ou estampés, cette machine BDS est conçue pour durer. Le nouveau système de délestage du cordon minimise les ruptures, les plis et les déchirures du cordon. Le verrouillage de sécurité mécanique empêche les démarrages accidentels et le disjoncteur intégré protège le moteur.