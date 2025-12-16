La KIRA BD 200 est une autolaveuse aspirante intelligente et entièrement autonome avec technologie à brosse-disque brevetée – idéale pour les surfaces lisses, délicates et brillantes. Grâce à sa grande largeur de travail, à sa vitesse de déplacement élevée et à ses brosses-disques longue durée, elle offre un rendement surfacique élevé et un faible niveau sonore. Le grand choix de pads et de brosses ainsi que l'utilisation de pads diamant pour la brillance des surfaces assurent sa polyvalence. Sa technologie multicapteurs performante avec visibilité panoramique à 360° offre un système de navigation performant et détecte même les pentes ainsi que les surfaces vitrées. La station d'accueil disponible séparément permet une autonomie maximale ; elle se charge automatiquement du remplissage du réservoir d'eau propre, de la vidange de l'eau sale et de la recharge de la batterie. La fonction calendrier permet de planifier les tâches de nettoyage en amont et de les adapter avec souplesse. La KIRA BD 200 peut fonctionner de manière entièrement autonome ou manuellement en version autoportée. Elle est connectée en permanence via le portail web KIRA Equipment Manager et l'application mobile KIRA Robots.