Le souffleur d'air AB 84 CUL est une puissante machine de sechage mobile dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs avec un rangement intégré pour le cordon d'alimentation et comprend une poignée verticale pliable ergonomique et de grandes roues de transport. Conçu avec un puissant ventilateur radial pour un sechage rapide et un boîtier moulé aérodynamique. Peut fonctionner à trois vitesses différentes. Une pince à tapis intégrée facilite le nettoyage des tapis style carpet. L'AB 84 CUL réduit considérablement le temps de séchage.