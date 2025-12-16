Souffleur AB84
Le souffleur d'air AB 84 CUL est une puissante machine de sechage mobile conçue pour être utilisée après un nettoyage par extraction par pulvérisation. Avec sa poignée ergonomique et ses roulettes, il est facilement transportable. Le puissant souffleur d'air assure un temps de sechage rapide. Utile pour nettoyer les dégâts d'eau dans les bâtiments.
Le souffleur d'air AB 84 CUL est une puissante machine de sechage mobile dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs avec un rangement intégré pour le cordon d'alimentation et comprend une poignée verticale pliable ergonomique et de grandes roues de transport. Conçu avec un puissant ventilateur radial pour un sechage rapide et un boîtier moulé aérodynamique. Peut fonctionner à trois vitesses différentes. Une pince à tapis intégrée facilite le nettoyage des tapis style carpet. L'AB 84 CUL réduit considérablement le temps de séchage.
Spécifications
Données techniques
|Niveaux de vitesse
|3
|Débit d’air (niveau 1 / 2 / 3) (m³/min)
|56 / 70 / 84
|Vitesse de rotation de la soufflante (niveau 1 / 2 / 3) (tr/min)
|1200 / 1400 / 1600
|Puissance absorbée (W)
|max. 700
|Longueur du câble (m)
|7.6
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|17.6
|Poids emballage inclus (kg)
|8.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|480 x 400 x 950
Scope of supply
- Châssis
Équipement
- Classe de protection: II
- Robuste habillage plastique
- Poignée: réglable en hauteur
- Poignée de transport ergonomique
- Support intégré pour le câble électrique
- Clip pour moquette