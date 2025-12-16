Nettoyeur polyvalent AP 100/50 M
Un appareil avec des fonctionnalités uniques qui permettent à l’utilisateur de nettoyer plusieurs types de surfaces facilement et de manière sécuritaire tout en augmentant la productivité, en économisant du temps et en réduisant les coûts de main-d'œuvre.
Une conception compacte et très mobile facilitant l'accès dans les salles de bain, les bureaux, les chambres de patient, les cuisines, les vestiaires et tous les autres endroits qui nécessitent un nettoyage rapide et des résultats méticuleux. Le grand réservoir de 109 l (29 gal) signifie moins de remplissages et moins de vidanges, donc plus de temps pour nettoyer.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|110
|Puissance absorbée (HP)
|1.25