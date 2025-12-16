Aspirateurs industriels IVM 42/13-1 Exp HEPA

Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 120 / 120
Fréquence (Hz) 60 / 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (W) 650
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 78
Classe de poussière filtre principal M
Classe de poussière – Filtre secondaire H
Poids emballage inclus (kg) 74.8

Équipement

  • Filtre principal: Filtre en étoile
  • Filtre secondaire: Filtre à cartouche
  • Accessoires fournis: Non
Accessoires