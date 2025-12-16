Aspirateurs industriels IVM 42/13-1 Exp HEPA
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120 / 120
|Fréquence (Hz)
|60 / 60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|650
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|78
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Poids emballage inclus (kg)
|74.8
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Filtre secondaire: Filtre à cartouche
- Accessoires fournis: Non