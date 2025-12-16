Aspirateurs industriels IVM 42/20-2 Exp HEPA

Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 120 / 120
Fréquence (Hz) 60 / 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (W) 2 x 1020
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 75
Classe de poussière filtre principal M
Classe de poussière – Filtre secondaire H
Poids emballage inclus (kg) 136.1

Équipement

  • Filtre principal: Filtre en étoile
  • Filtre secondaire: Filtre à cartouche
  • Accessoires fournis: Non
Aspirateurs industriels IVM 42/20-2 Exp HEPA
Accessoires