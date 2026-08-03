Manguera de alta presión, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Diseñada para presiones de trabajo de hasta 250 bares: manguera de alta presión (DN 12) con una longitud de 15 m. Dispone del cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 12
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 210
Longitud (m) 15
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 5,6
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