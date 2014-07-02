barra di aspirazione, 300 mm, dritta

Barra d'aspirazione dritta resistente all'olio, 300mm. Adatta per la pulizia di mense e cucine, officine, ristoranti e stazioni di servizio.

Barra d'aspirazione dritta resistente all'olio. Adatta per la pulizia di mense e cucine, officine, ristoranti e stazioni di servizio. Lunghezza 300mm.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (mm) 300
Nr. per macchina (Pezzo(i)) 2
Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore grigio
Design dritta
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Macchine compatibili
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