barra di aspirazione, 300 mm, dritta
Barra d'aspirazione dritta resistente all'olio, 300mm. Adatta per la pulizia di mense e cucine, officine, ristoranti e stazioni di servizio.
Barra d'aspirazione dritta resistente all'olio. Adatta per la pulizia di mense e cucine, officine, ristoranti e stazioni di servizio. Lunghezza 300mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (mm)
|300
|Nr. per macchina (Pezzo(i))
|2
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|grigio
|Design
|dritta
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1