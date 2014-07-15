Lavapavimenti professionale BR 30/4 C
La lavasciuga BR 30/4 C è leggera e compatta: con un peso di soli 11,5 kg, è ideale per la pulizia di superfici dure da 20 a 200 m².
Questa macchina è facile da manovrare come un aspiratore verticale. Esercita una pressione di contatto dieci volte maggiore rispetto al lavaggio manuale con prestazioni di pulizia di gran lunga migliori grazie alla velocità del rullo di circa 1.500 giri. La macchina aspira in entrambe le direzioni. Le labbra di asciugatura possono essere sollevate per il lavaggio di fondo in 2 fasi. Cambio spazzola senza attrezzi. Serbatoio acqua pulita compatto e facile da estrarre per un facile riempimento anche nel lavabo. Grandi e robuste ruote per trasportarla facilmente sia in piano che in presenza di scale. Listello di distribuzione idrica facilmente smontabile senza attrezzi. Ideale per la pulizia di pavimenti in piccoli negozi, ristoranti,stazioni di servizio, supermercati, sanitari, cucine e hotel con aree da 20 a 200 m².
Caratteristiche e vantaggi
Rullo spazzola ad alta velocità
- Pressione di contatto 10 volte superiore al lavaggio manuale con spazzolone.
- Il rullo spazzola si adatta anche alle superfici piastrellate.
- Il rullo agevola il movimento in avanti della macchina.
Asciugatura rapida
- Il labbro in gomma asciuga sia in marcia avanti sia ina marcia indietro.
- Superfici subito asciutte.
- Per una pulizia più profonda si può escludere la barra di asiugatura semplicemente azionando l'interruttore a pedale.
La versione ADV prevede anche il tubo e la bocchetta di aspirazione
- L'asciugatura si disattiva con l'interruttore a pedale
- Per pulire più a fondo è meglio passare prima in lavaggio su tutta al superficie e poi in modalità asciugatura.
Serbatoio estraibile, facile da riempire e svuotare.
- Il serbatoio è estraibile, quindi lo si può riempire comodamente sotto un rubinetto.
- il serbatoio acqua sporca è estraibile, quindi lo si può svuotare comodamente in uno scarico.
- I serbatoi si possono estrarre separamente o insieme. L'impugnatura rende tutto più facile.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|A cavo
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|300
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|300
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|4 / 4
|Resa teorica (m²/h)
|200
|Resa pratica (m²/h)
|130
|Velocità della spazzola (rpm)
|1450
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|100
|Consumo idrico (l/min)
|0,3
|Rumorosità (dB(A))
|max. 72
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Potenza assorbita (W)
|820
|Colore
|antracite
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
- Ruote di trasporto
- 2 barre d'aspirazione diritte: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- A cavo