Questa macchina è facile da manovrare come un aspiratore verticale. Esercita una pressione di contatto dieci volte maggiore rispetto al lavaggio manuale con prestazioni di pulizia di gran lunga migliori grazie alla velocità del rullo di circa 1.500 giri. La macchina aspira in entrambe le direzioni. Le labbra di asciugatura possono essere sollevate per il lavaggio di fondo in 2 fasi. Cambio spazzola senza attrezzi. Serbatoio acqua pulita compatto e facile da estrarre per un facile riempimento anche nel lavabo. Grandi e robuste ruote per trasportarla facilmente sia in piano che in presenza di scale. Listello di distribuzione idrica facilmente smontabile senza attrezzi. Ideale per la pulizia di pavimenti in piccoli negozi, ristoranti,stazioni di servizio, supermercati, sanitari, cucine e hotel con aree da 20 a 200 m².