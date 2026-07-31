Batteria sostituibile per WV 5

Pulizia non-stop: la batteria intercambiabile per i vacu delle finestre WV 5 e WVP lo rende possibile.

Grazie alla batteria intercambiabile disponibile opzionalmente, è possibile pulire ininterrottamente utilizzando i nuovi WV 5 e WVP, senza interrompere il lavoro. Basta rimuovere la batteria attualmente in posizione dal dispositivo con un clic e inserire la nuova altrettanto facilmente. E sei pronto per continuare ...

Caratteristiche e vantaggi
Per lavorare senza interruzioni
Per lavorare senza interruzioni
La sostiuzione della batteria avviene con un click: semplice e veloce.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Colore grigio
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 57 x 81 x 28
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo