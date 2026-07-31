Batteria sostituibile per WV 5
Pulizia non-stop: la batteria intercambiabile per i vacu delle finestre WV 5 e WVP lo rende possibile.
Grazie alla batteria intercambiabile disponibile opzionalmente, è possibile pulire ininterrottamente utilizzando i nuovi WV 5 e WVP, senza interrompere il lavoro. Basta rimuovere la batteria attualmente in posizione dal dispositivo con un clic e inserire la nuova altrettanto facilmente. E sei pronto per continuare ...
Caratteristiche e vantaggi
Per lavorare senza interruzioni
Per lavorare senza interruzioni
La sostiuzione della batteria avviene con un click: semplice e veloce.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Colore
|grigio
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|57 x 81 x 28