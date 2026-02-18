Lavavetri professionale WVP 10
Per superfici lisce, dalle finestre alle piastrelle: alimentato a batteria, l'aspiratore WVP 10 assicura risultati di pulizia senza striature. Confortevole ed utilizzabile anche capovolto.
Alimentato a batteria, leggero e robusto: l'aspirapolvere portatile per finestre e superfici WVP 10 impressiona per i componenti di alta qualità come il motore ad alta velocità che offre prestazioni di aspirazione notevolmente superiori rispetto alle macchine tradizionali. Il risultato sono superfici prive di aloni, sia che venga usato per pulire finestre o piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altra superficie liscia. Non importa se lavori su superfici verticali o orizzontali o capovolto: il WVP 10 è sempre comodo da usare e i risultati di pulizia sono perfetti in ogni posizione, persino fino ai bordi grazie al distanziatore regolabile manualmente. Il serbatoio dell'acqua sporca da 200 ml offre una capacità sufficiente per lunghi periodi di utilizzo, è veloce e facile da svuotare e lavabile in lavastoviglie. Una batteria (autonomia di 30 minuti), il caricabatteria, un flacone spray e un panno per la pulizia in microfibra sono inclusi nella fornitura.
Caratteristiche e vantaggi
Leggero, ergonomico ed universaleUtilizzabile su tutte le superfici lisce - in orizzontale, verticale e capovolto Impiego confortevole e facile da usare Sicuro, piacevole da utilizzare grazie alla impugnatira in gomma
Removibile, batteria intercambiabileStato di carica batteria visualizzato con 3 led sopra all'interrutore on/off
Facile pulizia negli spigoliPulizia senza striature fino agli spigoli grazie al distanziatore regolabile manualmente
Ampio capacità del serbatoio acqua sporca
- Riduce le perdite di tempo grazie ai lunghi intervalli di lavoro senza dover svuotare il serbatoio
- Riduce le interruzioni del lavoro grazie al frequente svuotamento, aumentando così la produttività.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|200
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|180
|Autonomia (min)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Voltaggio batteria (V)
|3,7
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|1
|Peso con imballo (kg)
|2
|Peso compresa batteria (kg)
|1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Detergente concentrato CA 30 R (500 ml)
- Spruzzatore (500 ml)
- Panno in microfibra per interni: 1 x
- Batteria
- Caricabatterie
- Raschietto
Dotazione
- Larghezza dell'ugello di aspirazione: 280 mm
Videos
Aree di applicazione
- Edilizia
- Al dettaglio
- Edifici per uffici
- Ospitalità
- Ristoranti e catering
- Sanità