Alimentato a batteria, leggero e robusto: l'aspirapolvere portatile per finestre e superfici WVP 10 impressiona per i componenti di alta qualità come il motore ad alta velocità che offre prestazioni di aspirazione notevolmente superiori rispetto alle macchine tradizionali. Il risultato sono superfici prive di aloni, sia che venga usato per pulire finestre o piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altra superficie liscia. Non importa se lavori su superfici verticali o orizzontali o capovolto: il WVP 10 è sempre comodo da usare e i risultati di pulizia sono perfetti in ogni posizione, persino fino ai bordi grazie al distanziatore regolabile manualmente. Il serbatoio dell'acqua sporca da 200 ml offre una capacità sufficiente per lunghi periodi di utilizzo, è veloce e facile da svuotare e lavabile in lavastoviglie. Una batteria (autonomia di 30 minuti), il caricabatteria, un flacone spray e un panno per la pulizia in microfibra sono inclusi nella fornitura.