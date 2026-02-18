Lavavetri professionale WVP 10

Per superfici lisce, dalle finestre alle piastrelle: alimentato a batteria, l'aspiratore WVP 10 assicura risultati di pulizia senza striature. Confortevole ed utilizzabile anche capovolto.

Alimentato a batteria, leggero e robusto: l'aspirapolvere portatile per finestre e superfici WVP 10 impressiona per i componenti di alta qualità come il motore ad alta velocità che offre prestazioni di aspirazione notevolmente superiori rispetto alle macchine tradizionali. Il risultato sono superfici prive di aloni, sia che venga usato per pulire finestre o piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altra superficie liscia. Non importa se lavori su superfici verticali o orizzontali o capovolto: il WVP 10 è sempre comodo da usare e i risultati di pulizia sono perfetti in ogni posizione, persino fino ai bordi grazie al distanziatore regolabile manualmente. Il serbatoio dell'acqua sporca da 200 ml offre una capacità sufficiente per lunghi periodi di utilizzo, è veloce e facile da svuotare e lavabile in lavastoviglie. Una batteria (autonomia di 30 minuti), il caricabatteria, un flacone spray e un panno per la pulizia in microfibra sono inclusi nella fornitura.

Caratteristiche e vantaggi
Lavavetri professionale WVP 10: Leggero, ergonomico ed universale
Utilizzabile su tutte le superfici lisce - in orizzontale, verticale e capovolto Impiego confortevole e facile da usare Sicuro, piacevole da utilizzare grazie alla impugnatira in gomma
Lavavetri professionale WVP 10: Removibile, batteria intercambiabile
Stato di carica batteria visualizzato con 3 led sopra all'interrutore on/off
Lavavetri professionale WVP 10: Facile pulizia negli spigoli
Pulizia senza striature fino agli spigoli grazie al distanziatore regolabile manualmente
Ampio capacità del serbatoio acqua sporca
  • Riduce le perdite di tempo grazie ai lunghi intervalli di lavoro senza dover svuotare il serbatoio
  • Riduce le interruzioni del lavoro grazie al frequente svuotamento, aumentando così la produttività.
Specifiche

Dati tecnici

Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm) 280
Serbatoio acqua sporca (ml) 200
Tempo di ricarica della batteria (min) 180
Autonomia (min) 35
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio rimovibile
Voltaggio batteria (V) 3,7
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 1
Peso con imballo (kg) 2
Peso compresa batteria (kg) 1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 280 x 130 x 335

Scope of supply

  • Detergente concentrato CA 30 R (500 ml)
  • Spruzzatore (500 ml)
  • Panno in microfibra per interni: 1 x
  • Batteria
  • Caricabatterie
  • Raschietto

Dotazione

  • Larghezza dell'ugello di aspirazione: 280 mm
Videos
Aree di applicazione
  • Edilizia
  • Al dettaglio
  • Edifici per uffici
  • Ospitalità
  • Ristoranti e catering
  • Sanità
Accessori
Detergenti