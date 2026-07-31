Lavavetri professionale WVP 10 Adv
L'aspiratore a batteria WVP 10 Adv, ideale per superfici lisce come finistre e piastrelle è utilizzabile in orizzontale, verticale e anche capovolto.
L'aspiratore portatile WVP 10 Adv è ideale per pulire finestre, piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altra superficie liscia. Garantisce ottimi risultati di pulizia senza aloni in qualsiasi posizione, anche capovolto. Il tutto grazie al motore ad alta velocità che garantisce prestazioni di aspirazione molto più elevate rispetto agli aspiragocce domestici. Non solo è a batteria, leggero e robusto, ma impressiona anche con i suoi dettagli come il serbatoio dell'acqua sporca da 200 mm, semplice e veloce da svuotare e può essere lavato in lavastoviglie. Dispone inoltre di un distanziatore regolabile manualmente per risultati perfetti fino ai bordi. Il WVP 10 Adv viene fornito con una batteria (autonomia di 30 minuti), detergente, caricabatterie, flacone spray e un panno per la pulizia in microfibra. La versione WVP 10 Adv dispone di una seconda batteria sostituibile e caricabatterie rapido. Pertanto, l'aspiratore di superfici WVP 10 Adv consente un funzionamento quasi ininterrotto.
Caratteristiche e vantaggi
Leggero, ergonomico ed universaleUtilizzabile su tutte le superfici lisce - in orizzontale, verticale e capovolto Impiego confortevole e facile da usare Sicuro, piacevole da utilizzare grazie alla impugnatira in gomma
Removibile, batteria intercambiabilePermette con un caricabatteria ed una batteria di ricambio, un lavoro senza interruzioni Stato di carica batteria visualizzato con 3 led sopra all'interrutore on/off
Facile pulizia negli spigoliPulizia senza striature fino agli spigoli grazie al distanziatore regolabile manualmente
Ampio capacità del serbatoio acqua sporca
- Riduce le perdite di tempo grazie ai lunghi intervalli di lavoro senza dover svuotare il serbatoio
- Riduce le interruzioni del lavoro grazie al frequente svuotamento, aumentando così la produttività.
WVP 10 Adv : versione con caricabatteria rapido
- Il caricabatteria e la seconda batteria permettono di lavorare senza interruzioni
WVP 10 Adv : versione con bocchetta stretta aggiuntiva
- Specialmente indicata per aree di piccole dimensioni, non accessibili dalla bocchetta standard
Potente batteria agli Ioni di litio
- Autonomia di circa 30 minuti continuativi
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm)
|170
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|200
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|50
|Autonomia della batteria (min)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Tensione della batteria (V)
|3,7
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,3
|Peso compresa batteria (kg)
|1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Detergente concentrato CA 30 R (500 ml)
- Spruzzatore (500 ml)
- Panno in microfibra per interni: 1 x
- Panno in microfibra abrasivo per esterno: 1 x
- Batteria
- Batteria interscambiabile inclusa
- Stazione di ricarica rapida
- Raschietto
Dotazione
- Larghezza dell'ugello di aspirazione: 280 mm, 170 mm
Videos
Aree di applicazione
- Edilizia
- Al dettaglio
- Edifici per uffici
- Ospitalità
- Ristoranti e catering
- Sanità