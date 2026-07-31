L'aspiratore portatile WVP 10 Adv è ideale per pulire finestre, piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altra superficie liscia. Garantisce ottimi risultati di pulizia senza aloni in qualsiasi posizione, anche capovolto. Il tutto grazie al motore ad alta velocità che garantisce prestazioni di aspirazione molto più elevate rispetto agli aspiragocce domestici. Non solo è a batteria, leggero e robusto, ma impressiona anche con i suoi dettagli come il serbatoio dell'acqua sporca da 200 mm, semplice e veloce da svuotare e può essere lavato in lavastoviglie. Dispone inoltre di un distanziatore regolabile manualmente per risultati perfetti fino ai bordi. Il WVP 10 Adv viene fornito con una batteria (autonomia di 30 minuti), detergente, caricabatterie, flacone spray e un panno per la pulizia in microfibra. La versione WVP 10 Adv dispone di una seconda batteria sostituibile e caricabatterie rapido. Pertanto, l'aspiratore di superfici WVP 10 Adv consente un funzionamento quasi ininterrotto.