Pad piatto completo STRONG BD75, 375 mm
Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Impugnatura extra forte del pad sulla scheda drive del pad della testina di pulizia D 75. 2 pz. necessario.
Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Impugnatura extra forte del pad sulla scheda drive del pad della testina di pulizia D 75. 2 pz. necessario.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|375
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,6