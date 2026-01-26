Il potente motore di trazione, che aiuta a superare le rampe e le pendenze senza sforzo, è una delle caratteristiche della lavasciuga operatore a terra BD 80/100 W Bp Classic. Alimentata a batteria è stata progettata sia per applicazioni quotidiane che gravose. I componenti maggiormente sollecitati, come il tergipavimento ed il gruppo lavante a disco, sono realizzati in solido alluminio pressofuso e resistono a sollecitazioni estremamente elevate. La semplicità con cui è possibile aumentare la pressione di contatto della spazzola da 40 a 68 kg per sporco molto ostinato o per la deceratura, nonché la velocità di trasporto e pulizia variabile fino a 5 km/h, la rendono comoda e l'operatore. L'ampia pista di pulizia da 80 cm ed il serbatoio da 100 litri rendono possibili applicazioni efficienti fino a 4800 m²/h. L'adattatore Home Base consente il trasporto di attrezzature manuali, contribuendo così a un'efficienza ancora maggiore e migliorando significativamente il comfort per l'operatore.