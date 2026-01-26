Lavapavimenti professionale BD 80/100 W Classic Bp
BD 80/100 W Classic Bp: Lavasciuga pavimenti operatore a terra trazionata, con pista di pulizia da 80cm e serbatoio da 100 litri per garantire una pulizia economica ed efficiente
Il potente motore di trazione, che aiuta a superare le rampe e le pendenze senza sforzo, è una delle caratteristiche della lavasciuga operatore a terra BD 80/100 W Bp Classic. Alimentata a batteria è stata progettata sia per applicazioni quotidiane che gravose. I componenti maggiormente sollecitati, come il tergipavimento ed il gruppo lavante a disco, sono realizzati in solido alluminio pressofuso e resistono a sollecitazioni estremamente elevate. La semplicità con cui è possibile aumentare la pressione di contatto della spazzola da 40 a 68 kg per sporco molto ostinato o per la deceratura, nonché la velocità di trasporto e pulizia variabile fino a 5 km/h, la rendono comoda e l'operatore. L'ampia pista di pulizia da 80 cm ed il serbatoio da 100 litri rendono possibili applicazioni efficienti fino a 4800 m²/h. L'adattatore Home Base consente il trasporto di attrezzature manuali, contribuendo così a un'efficienza ancora maggiore e migliorando significativamente il comfort per l'operatore.
Caratteristiche e vantaggi
I componenti stressati come il tergipavimento ed il gruppo lavante sono realizzati in pressofusione di alluminioMacchina robusta per lavorare anche in condizioni gravose con un basso livello di interventi di manutenzione Sviluppata anche per lavorare in condizioni gravose
Pressione di contatto può essere regolata su 2 livelliPressione spazzola regolabile da 40 a 68 kg se necessario Bassa pressione di contatto per rimuovere sporco leggero o lavare pavimenti delicati Elevata pressione di contatto per rimuovere sporco ostinato o deceratura
Potente motore trazione (300 Watt) ad elevata efficienzaAgevola la salita sulle rampe risparminado fatica all'operatore La velocità di lavoro è regolabile attraverso un potenziometro
Le parti che deve toccare l'operatore sono evidenziate in giallo
- Codice colore per una facile e rapida istruzione del personale
Sistema Home Base
- Optional, attacchi per attrezzature manuali come ganci, contenitori, mop, ecc…
Lavasciuga economica della linea Classic
- Ottimo rapporto valore costo
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore di trazione
|Ampiezza lavaggio (mm)
|810
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1090
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|100 / 100
|Resa teorica (m²/h)
|max. 4000
|Resa pratica (m²/h)
|2400
|Batteria (V)
|24
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Rumorosità (dB(A))
|63 - 65
|Potenza assorbita (W)
|max. 1900
|Peso totale consentito (kg)
|435
|Peso senza accessori (kg)
|110,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Sistema a doppio serbatoio
Aree di applicazione
- Ideale per la manutenzione quotidiana nei supermercati, negozi DIY, centri commerciali, industria ed areoporti