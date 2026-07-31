Progettata per lunghi intervalli di lavoro su aree di medie dimensioni, la nostra lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 110 R Classic, particolarmente silenziosa e dotata di un ampio vano batteria, pulisce facilmente fino a 4.500 metri quadrati all'ora. Dispone inoltre di grandi serbatoi da 110 litri per l'acqua pulita e sporca, della modalità eco!efficiency, dell'affidabile e collaudata tecnica delle spazzole a disco con una larghezza di lavoro di 75 centimetri e di un tergipavimento in alluminio pressofuso di alta qualità con prestazioni di aspirazione ai vertici del mercato. L'intelligente sistema di tasti KIK per l'assegnazione individuale dei diritti di accesso alle funzioni della macchina, il display multilingue, l'intelligente interruttore EASY Operation e gli elementi di comando codificati a colori garantiscono una grande facilità di utilizzo. Per un comfort di lavoro e una sicurezza ancora maggiori, la macchina è dotata anche di luci diurne ad alta visibilità. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.