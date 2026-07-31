Lavapavimenti professionale B 110 R Classic Bp +D75
Lavasciuga pavimenti uomo a bordo con serbatoio da 110 l e testata a disco 75 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Progettata per lunghi intervalli di lavoro su aree di medie dimensioni, la nostra lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 110 R Classic, particolarmente silenziosa e dotata di un ampio vano batteria, pulisce facilmente fino a 4.500 metri quadrati all'ora. Dispone inoltre di grandi serbatoi da 110 litri per l'acqua pulita e sporca, della modalità eco!efficiency, dell'affidabile e collaudata tecnica delle spazzole a disco con una larghezza di lavoro di 75 centimetri e di un tergipavimento in alluminio pressofuso di alta qualità con prestazioni di aspirazione ai vertici del mercato. L'intelligente sistema di tasti KIK per l'assegnazione individuale dei diritti di accesso alle funzioni della macchina, il display multilingue, l'intelligente interruttore EASY Operation e gli elementi di comando codificati a colori garantiscono una grande facilità di utilizzo. Per un comfort di lavoro e una sicurezza ancora maggiori, la macchina è dotata anche di luci diurne ad alta visibilità. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto tergivetro in alluminio pressofuso
- Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
- Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
- Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.
Innovativo sistema di chiavi KIK
- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.
Con modalità eco!efficiency
- Riduzione del consumo di corrente
- La batteria dura il 40% più a lungo
- Ancora più silenziosa, quindi adatta alle aree sensibili dove il rumore non è gradito. (pulizie giornaliere di ospedali, hotel, ecc)
Grande display a colori
- Non serve un caricabatterie separato
- Maneggevole e comoda.
- Utilizzabile con diversi tipi di batterie
Facile da usare
- Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni
- Facile da usare, non serve formazione
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore a spazzole
|Ampiezza lavaggio (mm)
|750
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|950
|Serbatoio acqua pulita/sporca ( )
|110 / 110
|Resa teorica (m²/h)
|max. 4500
|Resa pratica (m²/h)
|3150
|Batteria (V)
|24
|Velocità di guida (km/h)
|max. 6
|Capacità di arrampicata (%)
|max. 10
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Larghezza di rotazione del corridoio (cm)
|175
|Consumo idrico (l/min)
|max. 5
|livello di pressione sonora (dB(A))
|59
|Peso senza accessori (kg)
|251
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Scope of supply
- Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
- Squeegee curvo
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Acqua stop automatico
- Elettrovalvola
- Sistema a due serbatoi
- luce di guida standard diurna
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- Colore e concetto operativo Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- selettore Easy Operation
Videos
Aree di applicazione
- Perfetto per l'uso in supermercati, centri commerciali o ospedali
- Adatto anche per la pulizia di aree di produzione e magazzini