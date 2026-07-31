Pistola a spruzzo solo per ricambio
Perfetto per l'industria alimentare: la pistola ad alta pressione EASY! Force con valvola in ceramica completa consente un funzionamento senza fatica grazie alla forza di tenuta praticamente nulla per l'operatore.
Utilizzando la forza di rinculo del getto ad alta pressione, la pistola ad alta pressione EASY! Force, approvata per l'uso nell'industria alimentare, riduce a zero la forza di tenuta dell'operatore. La sfera e la sede di tenuta della valvola, realizzate in un robusto materiale ceramico, sono resistenti a ogni possibile particella estranea. La valvola in ceramica integrale garantisce una durata 5 volte maggiore rispetto ad altre pistole ad alta pressione.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|300
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7