Pistola a spruzzo solo per ricambio

Pistole a spruzzo di fascia alta con flusso ottimizzato. Piccole perdite di carico anche con volumi d'acqua fino a 2500 l / h. Robustezza e durata per uso professionale. I materiali resistenti agli alimenti e all'acqua salata offrono le migliori condizioni per l'uso nel settore alimentare e nell'industria. Connettore per tubi HP M 22 × 1,5.