Pistola a spruzzo solo per ricambio
Pistole a spruzzo di fascia alta con flusso ottimizzato. Piccole perdite di carico anche con volumi d'acqua fino a 2500 l / h. Robustezza e durata per uso professionale. I materiali resistenti agli alimenti e all'acqua salata offrono le migliori condizioni per l'uso nel settore alimentare e nell'industria. Connettore per tubi HP M 22 × 1,5.
Pistola grilletto di alta gamma, robusta e durevole, realizzata con materiali per alimenti e resistenti all'acqua di mare. Ideale per uso professionale, ad es. industria alimentare. Con flusso ottimizzato per basse perdite di carico con portate d'acqua fino a 2500 l / h. Connettore per tubi ad alta pressione M 22 x 1,5.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|300
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Colore
|antracite
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1