Pistola a spruzzo solo per ricambio

Pistole a spruzzo di fascia alta con flusso ottimizzato. Piccole perdite di carico anche con volumi d'acqua fino a 2500 l / h. Robustezza e durata per uso professionale. I materiali resistenti agli alimenti e all'acqua salata offrono le migliori condizioni per l'uso nel settore alimentare e nell'industria. Connettore per tubi HP M 22 × 1,5.

Pistola grilletto di alta gamma, robusta e durevole, realizzata con materiali per alimenti e resistenti all'acqua di mare. Ideale per uso professionale, ad es. industria alimentare. Con flusso ottimizzato per basse perdite di carico con portate d'acqua fino a 2500 l / h. Connettore per tubi ad alta pressione M 22 x 1,5.

Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 300
Attacco filettato M22 x 1,5
Colore antracite
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
Macchine compatibili
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