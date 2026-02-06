Idropulitrice alta pressione HD 7/20 G Classic
Idropulitrice compatta e mobile HD 7/20 G Classic ad acqua fredda con motore a benzina e robusta pompa ad albero motore. Ideale per l'edilizia, l'artigianato e l'agricoltura.
La compatta HD 7/20 G Classic è la macchina ideale per accedere al mondo delle idropulitrici mobili ad acqua fredda a benzina di Kärcher. Estremamente facile da trasportare in auto, è in grado di svolgere anche compiti di pulizia più impegnativi, ad esempio nei cantieri o nell'ambito dell'agricoltura. Prevede una pressione di lavoro fino a 200 bar, una robusta pompa ad albero motore e un volume d'acqua fino a 700 litri all'ora. Il motore a benzina integrato (EU STAGE V) assicura l'autonomia da fonti di alimentazione esterne, le ruote pneumatiche garantiscono la mobilità necessaria nel luogo di utilizzo e l'impugnatura di spinta ergonomica con pratico alloggiamento per gli accessori assicurano una gestione più versatile. I componenti, protetti da valvole termiche e di sicurezza, sono facilmente accessibili. Lo stabile telaio tubolare in acciaio dell'HD 7/20 G Classic previene i danni contro urti accidentali.
Caratteristiche e vantaggi
IndipendenzaConsente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne. Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V. Comodo avviamento manuale a strappo.
Mobilità eccezionaleGomme antiforature: si può trasportare ovunque senza problemi La macchina compatta e sottile è anche molto facile da manovrare in aree ristrette. Comoda da muovere e trasportare, occupa poco spazio quanfo è risposta - ci sta anche nel bagagliaio di una macchina
Durevole e robustaUn robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua. Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica.
Vano porta accesori a bordo macchina
- Gancio per tubo flessibile e accessorio per riporlo e trasportarlo facilmente.
- Impugnatura ergonomica e vano porta tubo
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|700
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|200 / 20
|Pressione max. (bar/MPa)
|250 / 25
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Tipo di trazione
|Benzina
|Tipo di motore
|G210FA
|Numero di utenti in contemporanea
|1
|Mobilità
|Alto
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|36,2
|Peso con imballo (kg)
|43
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pistola: standard
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Ugello Power
- Filtro dell'acqua
Dotazione
- Telaio
- Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica