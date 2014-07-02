Rullo spazzola, alto/basso, arancione, 350 mm

Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-dura, arancione. Lunghezza: 350 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.

Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-dura, arancione. Lunghezza: 350 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore arancione
Lunghezza (mm) 350
Tipo di spazzola alto/basso
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
Macchine compatibili
Prodotti in gamma