Rullo spazzola, alto/basso, arancione, 450 mm

Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-dura, arancione. Lunghezza: 450 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.

Spazzola a rullo (alto-basso, medio-duro, arancione) con meccanismo a stella resistente all'usura e varie lunghezze di setola, lunghezza 450 mm. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore arancione
Lunghezza (mm) 450
Tipo di spazzola alto/basso
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,4