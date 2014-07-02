Rullo spazzola, duro, verde, 450 mm
Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 450 mm. Meccanismo a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.
Spazzola a rullo (verde duro) con meccanismo a stella resistente all'usura, lunghezza 450 mm. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Adatto solo per pavimenti insensibili. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|verde
|Lunghezza (mm)
|450
|Grado di durezza
|duro
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,3