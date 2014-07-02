Rullo spazzola, Morbido, Bianco, 450 mm

Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 450 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.

Spazzola a rullo (molto morbida, bianca) con meccanismo a stella resistente all'usura, lunghezza 450 mm. Adatto per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Lunghezza (mm) 450
Grado di durezza Morbido
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,3