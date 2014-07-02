Set di aspirazione 3,5m per pompe
Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto pronto all'uso, completo di filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può anche essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)
Tubo spiralato 1 ", completo, pronto all'uso, 3,5" per uso generale. Con filtro di aspirazione e dispositivo di prevenzione del riflusso per il collegamento al lato di aspirazione delle pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. Può essere utilizzato anche per tubo di aspirazione prolunga. Previene il riflusso di acqua e accorcia i tempi di adescamento. Da utilizzare con le pompe di cui sopra con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Tubo spiralato a spirale sottovuoto, completo e pronto all'uso con filtro di aspirazione e antiriflusso.
- Per un collegamento facile e comodo alle pompe.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|3,5
|Diametro
|3/4″
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|400 x 415 x 55
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti