Tubo spiralato 1 ", completo, pronto all'uso, 3,5" per uso generale. Con filtro di aspirazione e dispositivo di prevenzione del riflusso per il collegamento al lato di aspirazione delle pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. Può essere utilizzato anche per tubo di aspirazione prolunga. Previene il riflusso di acqua e accorcia i tempi di adescamento. Da utilizzare con le pompe di cui sopra con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm).