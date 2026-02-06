Spazzola laterale per S6

Due spazzole laterali spazzatrici con speciale configurazione a spazzole per rifiuti umidi. Adatto per spazzatrici a spinta gemelle da S 6 a S 6.

Le spazzole laterali con configurazione a spazzole composta da setole standard e setole tre volte più dure sono ideali per sciogliere e spazzare i rifiuti bagnati. Si consiglia di utilizzare questo, ad esempio, per spazzare via le foglie che si sono bagnate dalla pioggia e sono bloccate a terra. Le spazzole laterali sono adatte per spazzatrici a spinta gemelle da S 6 a S 6.

Caratteristiche e vantaggi
Configurazione speciale della spazzola composta da una miscela di setole standard e setole tre volte più dure
  • Migliore forza di uscita per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi.
  • Anche i rifiuti fini vengono spazzati in modo affidabile.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 290 x 290 x 61
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Sentieri
  • All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido