Le spazzole laterali con configurazione a spazzole composta da setole standard e setole tre volte più dure sono ideali per sciogliere e spazzare i rifiuti bagnati. Si consiglia di utilizzare questo, ad esempio, per spazzare via le foglie che si sono bagnate dalla pioggia e sono bloccate a terra. Le spazzole laterali sono adatte per spazzatrici a spinta gemelle da S 6 a S 6.