Spazzola laterale per S6
Due spazzole laterali spazzatrici con speciale configurazione a spazzole per rifiuti umidi. Adatto per spazzatrici a spinta gemelle da S 6 a S 6.
Le spazzole laterali con configurazione a spazzole composta da setole standard e setole tre volte più dure sono ideali per sciogliere e spazzare i rifiuti bagnati. Si consiglia di utilizzare questo, ad esempio, per spazzare via le foglie che si sono bagnate dalla pioggia e sono bloccate a terra. Le spazzole laterali sono adatte per spazzatrici a spinta gemelle da S 6 a S 6.
Caratteristiche e vantaggi
Configurazione speciale della spazzola composta da una miscela di setole standard e setole tre volte più dure
- Migliore forza di uscita per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi.
- Anche i rifiuti fini vengono spazzati in modo affidabile.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|290 x 290 x 61
Aree di applicazione
- Sentieri
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido