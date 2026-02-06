Spazzatrice manuale S 6

Tramoggia da 38 litri, spazzola laterale e larghezza di spazzata di 670 mm: la S 6 è la spazzatrice ideale per applicazioni tutto l'anno su aree sempre più grandi e una pulizia accurata fino al bordo.

Che si tratti di primavera, estate, autunno o inverno, la nuova spazzatrice S 6 di Kärcher è adatta per la pulizia tutto l'anno in casa e in giardino. È efficace: grazie alla sua potente spazzola a rullo, spazzola laterale e una larghezza ampia di 670 mm in totale, spazza senza fatica aree fino a 2500 m² in un'ora. È ergonomico: la maniglia di spinta può essere impostata su 2 posizioni senza doversi chinare e può essere adattata in modo ottimale all'altezza del rispettivo utente. Ed è pulito: i rifiuti atterrano direttamente nella tramoggia da 38 litri che non provoca sporcizia durante lo svuotamento. Un altro punto saliente è l'ulteriore regolazione in altezza della spazzola laterale, che rende possibile un adattamento della pressione di contatto ai rifiuti - e quindi risultati di spazzamento ottimali. L'S 6 può anche essere completamente ripiegato grazie a una pedana sul telaio e conservato in modo salvaspazio. La spazzatrice è pronta per l'uso in pochissimo tempo grazie all'attacco spazzola laterale senza attrezzi.

Caratteristiche e vantaggi
Attacco spazzola laterale senza attrezzi per una rapida installazione e distribuzione.
Ribaltare completamente la spazzatrice senza chinarsi - per risparmiare spazio.
Pressione di contatto regolabile individualmente per diversi tipi di sporco.
Grande tramoggia di scarico
  • Non è necessario svuotare frequentemente la tramoggia dei rifiuti.
Semplice rimozione della tramoggia dei rifiuti
  • Semplice svuotamento della tramoggia dei rifiuti.
Vano raccolta verticale
  • Tramoggia di scarico vuota senza alcun contatto con lo sporco.
Ampia larghezza di spazzamento
  • Alte prestazioni
Spazzare vicino al bordo
  • Spazzatura approfondita di angoli, bordi e fessure.
Archetto di spinta regolabile in altezza su due li
  • Spazzata confortevole per la schiena grazie alla regolazione individuale dell'altezza.
Pratica maniglia per il trasporto
  • La spazzatrice può essere facilmente trasportata e riposta grazie alla maniglia di trasporto.
Specifiche

Dati tecnici

Ampiezza di lavoro con spazzola laterale (mm) 670
Max. prestazioni di area (m²/h) 2500
Carenatura/Telaio Plastica / plastica
Contenitore per rifiuti (l) 38
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 14,2
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 14,2
Peso con imballo (kg) 17,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 926 x 795 x 1032

Scope of supply

  • Scopa laterale: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Archetto di spinta ergonomico
  • Archetto di spinta regolabile in altezza su due li
  • Posizione di ritiro
  • Pedana per stivaggio salvaspazio
  • Spazzola laterale regolabile in qualsiasi altezza
  • Attacco spazzola laterale senza attrezzi
  • Vano raccolta verticale
Aree di applicazione
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Viottoli intorno alla casa
  • Sentieri
  • Patio, vialetti
  • Cantina
Accessori
