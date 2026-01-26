Spazzatrice manuale S 6 Twin
Ideale per applicazioni tutto l'anno su aree sempre più grandi e pulizia accurata fino al bordo: la spazzatrice S 6 Twin con 2 spazzole laterali, tramoggia per rifiuti da 38 litri e una larghezza ampia di 860 mm.
Che si tratti di primavera, estate, autunno o inverno, la nuova spazzatrice S 6 Twin di Kärcher è adatta per la pulizia tutto l'anno in casa e in giardino. È efficace: grazie alla sua potente spazzola a rullo, alle sue 2 spazzole laterali e ad una larghezza ampia di 860 mm in totale, spazza senza fatica aree fino a 3000 m² in un'ora. È ergonomico: la maniglia di spinta può essere impostata su 2 posizioni senza doversi chinare e può essere adattata in modo ottimale all'altezza del rispettivo utente. Ed è pulito: i rifiuti atterrano direttamente nella tramoggia da 38 litri che non provoca sporcizia durante lo svuotamento. Un altro punto saliente è l'ulteriore regolazione in altezza della spazzola laterale, che rende possibile un adattamento della pressione di contatto ai rifiuti - e quindi risultati di spazzamento ottimali. L'S 6 Twin può anche essere completamente ripiegato grazie a una pedana sul telaio e riposto in modo salvaspazio. La spazzatrice è pronta per l'uso in pochissimo tempo grazie all'attacco spazzola laterale senza attrezzi.
Caratteristiche e vantaggi
Pratico tappo per spazzola lateraleAttacco spazzola laterale senza attrezzi per una rapida installazione e distribuzione.
Comoda pedanaRibaltare completamente la spazzatrice senza chinarsi - per risparmiare spazio.
Regolazione flessibile in altezza delle spazzole lateraliPressione di contatto regolabile individualmente per diversi tipi di sporco.
Grande tramoggia di scarico
- Non è necessario svuotare frequentemente la tramoggia dei rifiuti.
Semplice rimozione della tramoggia dei rifiuti
- Semplice svuotamento della tramoggia dei rifiuti.
Vano raccolta verticale
- Tramoggia di scarico vuota senza alcun contatto con lo sporco.
Ampia larghezza di spazzamento
- Alte prestazioni
Spazzare vicino al bordo
- Spazzatura approfondita di angoli, bordi e fessure.
Archetto di spinta regolabile in altezza su due li
- Spazzata confortevole per la schiena grazie alla regolazione individuale dell'altezza.
Pratica maniglia per il trasporto
- La spazzatrice può essere facilmente trasportata e riposta grazie alla maniglia di trasporto.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro con spazzola laterale (mm)
|860
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|3000
|Carenatura/Telaio
|Plastica / plastica
|Contenitore per rifiuti (l)
|38
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|14,8
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|14,8
|Peso con imballo (kg)
|17,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|926 x 872 x 1032
Scope of supply
- Scopa laterale: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Archetto di spinta ergonomico
- Archetto di spinta regolabile in altezza su due li
- Posizione di ritiro
- Pedana per stivaggio salvaspazio
- Spazzola laterale regolabile in qualsiasi altezza
- Attacco spazzola laterale senza attrezzi
- Vano raccolta verticale
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Viottoli intorno alla casa
- Sentieri
- Patio, vialetti
- Cantina
Accessori
RICAMBI S 6 Twin
