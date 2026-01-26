Che si tratti di primavera, estate, autunno o inverno, la nuova spazzatrice S 6 Twin di Kärcher è adatta per la pulizia tutto l'anno in casa e in giardino. È efficace: grazie alla sua potente spazzola a rullo, alle sue 2 spazzole laterali e ad una larghezza ampia di 860 mm in totale, spazza senza fatica aree fino a 3000 m² in un'ora. È ergonomico: la maniglia di spinta può essere impostata su 2 posizioni senza doversi chinare e può essere adattata in modo ottimale all'altezza del rispettivo utente. Ed è pulito: i rifiuti atterrano direttamente nella tramoggia da 38 litri che non provoca sporcizia durante lo svuotamento. Un altro punto saliente è l'ulteriore regolazione in altezza della spazzola laterale, che rende possibile un adattamento della pressione di contatto ai rifiuti - e quindi risultati di spazzamento ottimali. L'S 6 Twin può anche essere completamente ripiegato grazie a una pedana sul telaio e riposto in modo salvaspazio. La spazzatrice è pronta per l'uso in pochissimo tempo grazie all'attacco spazzola laterale senza attrezzi.