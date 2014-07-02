Tubo di aspirazione spiralato da 0,5m, per elettropompe domestiche BP
Tubo di aspirazione per il collegamento di pompe a sorgenti o pozzi automatici Per pompe con attacco G1" (33,3mm)
Tubo spiralato 3/4 "pronto all'uso, resistente al vuoto da 0,5", 0,5 m per uso generale. Adatto per il collegamento al lato di aspirazione di pompe ad alta pressione per uso domestico. Tubo di aspirazione con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm) ad entrambe le estremità . Altamente flessibile per una sostanziale riduzione del rumore in installazioni permanenti. Nota: tubo di aspirazione da non utilizzare come tubo di pressione!
Caratteristiche e vantaggi
Collegamento a prova di vuoto della pompa a pozzi tubolari e condutture
- Quando si collega una pompa di approvvigionamento idrico domestico, questo tubo flessibile può essere utilizzato come collegamento flessibile sul lato di aspirazione per ottenere un collegamento tra la pompa e il sistema di tubature che non trasmetta anche il rumore.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|0,6
|Diametro
|3/4″
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|600 x 50 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti