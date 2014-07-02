Tubo di compensazione pressione
Tubo di collegamento per sistemi di tubazioni fisse Il tubo interno elastico in silicone compensa l'abbassamento di pressione nell'abitazione. Le vibrazioni e il rumore si abbassano notevolmente. Inoltre la dilatazione interna del tubo diminuisce quando la pompa si spegne e si riaccende occasionalmente. Raccordo filettato ambo i lati G1 (33,3mm) Lunghezza: 1,0 m Diametro: 3/4"
Ideale per compensare le fluttuazioni di pressione nei sistemi di approvvigionamento idrico domestico. Tubo antirumore da 1 m 3/4 "per l'uso tra pompe ad alta pressione e sistemi di tubazioni rigide. Il rivestimento interno in silicone flessibile compensa le fluttuazioni di pressione. Il rivestimento interno flessibile si espande per impedire l'avvio e l'arresto delle pompe. Riduce anche le vibrazioni. una notevole riduzione del rumore. Tubo flessibile di pressione con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm) ad entrambe le estremità.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo interno elastico in silicone
- L'espansione del tubo interno elastico impedisce alla pompa di accendersi e spegnersi sporadicamente in caso di caduta di pressione. Questo compensa la caduta di pressione e la pompa funziona in modo affidabile.
Tubo flessibile
- Ciò si traduce in un minor numero di vibrazioni, la trasmissione del rumore al sistema di tubazioni rigido risulta quindi significativamente ridotta.
Tubo di collegamento per tubazioni rigide
- Per stabilire un collegamento con la pompa di alimentazione dell'acqua di servizio. I sistemi di tubazioni di solito non raggiungono il luogo di installazione della pompa. Si raccomanda di collegare la pompa alla tubazione utilizzando un tubo flessibile.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|3/4″
|Lunghezza del tubo (m)
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|270 x 275 x 55
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta