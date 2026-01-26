Cera protettiva Protect Dispersion Extra RM 782, 5l

Cera extra robusta a base di polimeri idrorepellente che aderisce bene e crea un rivestimento sulle superfici rendendole antiscivolo e protegge dalle abrasioni.

Il nostro FloorPro Protect Dispersion Extra RM 782 è un rivestimento polimerico molto robusto e lucido per pavimenti resilienti come linoleum o PVC. Grazie all'altissimo contenuto di solidi sono sufficienti una o due mani applicate manualmente con spazzolone o spazzolone applicatore per garantire una protezione duratura dei pavimenti. La salvietta altamente adesiva ha anche proprietà antiscivolo secondo DIN 51131, DIN EN 13893 e DIN 18032 (a seconda del rivestimento del pavimento) e aumenta notevolmente la resistenza del rivestimento del pavimento all'alcool e ai disinfettanti. Il breve tempo di asciugatura garantisce che le superfici trattate siano presto nuovamente pedonabili.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 2
Valore pH 8,6
Peso (kg) 5,1
Peso con imballo (kg) 5,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 192 x 145 x 248
Aree di applicazione
  • Cura dei pavimenti
