Cera protettiva Protect Dispersion Extra RM 782, 5l
Cera extra robusta a base di polimeri idrorepellente che aderisce bene e crea un rivestimento sulle superfici rendendole antiscivolo e protegge dalle abrasioni.
Il nostro FloorPro Protect Dispersion Extra RM 782 è un rivestimento polimerico molto robusto e lucido per pavimenti resilienti come linoleum o PVC. Grazie all'altissimo contenuto di solidi sono sufficienti una o due mani applicate manualmente con spazzolone o spazzolone applicatore per garantire una protezione duratura dei pavimenti. La salvietta altamente adesiva ha anche proprietà antiscivolo secondo DIN 51131, DIN EN 13893 e DIN 18032 (a seconda del rivestimento del pavimento) e aumenta notevolmente la resistenza del rivestimento del pavimento all'alcool e ai disinfettanti. Il breve tempo di asciugatura garantisce che le superfici trattate siano presto nuovamente pedonabili.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|2
|Valore pH
|8,6
|Peso (kg)
|5,1
|Peso con imballo (kg)
|5,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Videos
Aree di applicazione
- Cura dei pavimenti