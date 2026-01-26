Ideale per la pulizia intermedia di pavimenti calcarei con monospazzole e spruzzatori: il liquido cristallizzante FloorPro RM 749 di Kärcher. L'agente fortemente acido per la cristallizzazione a secco scioglie il carbonato di calcio legato allo strato superficiale, ad esempio, dei pavimenti in marmo, terrazzo o pietra artificiale. In combinazione con la macchina lavapavimenti meccanica si ottiene una compattazione chimica e meccanica e un successivo indurimento della superficie. I pavimenti opachi e opachi diventano pavimenti lucidi, più duri e durevoli. La formazione di sporco viene ridotta, facilitando la pulizia di manutenzione.