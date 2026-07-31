Cera Care Dispersion RM 784, 5l
Cera a base di polimeri idrorepellente per pulizia inizale, di manutenzione o intermedia. crea una pellicola sulle superfici rendendole antiscivolo, protegge dallo sporco e dalle abrasioni.
FloorPro Care Dispersion RM 784 di Kärcher è una dispersione polimerica nutriente con elevato potere coprente, che viene applicata manualmente in soli due passaggi con un panno piatto o un panno applicatore, si asciuga rapidamente ed è molto facile da lucidare successivamente. Versatile per l'uso su pavimenti resilienti in linoleum e PVC, il prodotto combinato è adatto per il rivestimento e per rinnovare la pellicola protettiva, nonché per la cura delle salviette. Rimuove le impronte antiestetiche in modo efficace e affidabile. FloorPro Care Dispersion RM 784 forma una pellicola di cura antiscivolo (secondo DIN 51131 e DIN EN 13893), repellente allo sporco, resistente all'abrasione o opaca a seconda del rivestimento del pavimento.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|2
|Valore pH
|8
|Peso (kg)
|5,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|192 x 145 x 248
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Aree di applicazione
- Cura dei pavimenti