I pavimenti lucidi in granito, gneiss e altre pietre dure necessitano di un detergente speciale che si asciughi senza lasciare residui o striature – come il FloorPro Shine Cleaner RM 755 di Kärcher, sia per la pulizia manuale dei pavimenti che per l'uso su grandi superfici con una lavasciuga. È ideale per la pulizia intermedia e di manutenzione di questi rivestimenti per pavimenti di alta qualità, ma può essere utilizzato anche su altre superfici, compresi i pavimenti dissipativi ESD. Rimuove in modo rapido e affidabile grasso, olio, fuliggine e il solito sporco minerale causato dallo sporco stradale. Ha inoltre una formulazione a bassissimo contenuto di schiuma per l'uso con lavasciuga pavimenti e per un utilizzo efficiente del volume del serbatoio. FloorPro Shine Cleaner RM 755 è facilmente separabile e lascia una piacevole fragranza fresca dopo la pulizia.