Versatile e altamente concentrato: SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C eco!perform offre un'efficacia ad ampio spettro contro un'ampia gamma di sporco e in una varietà di campi di applicazione. Per la pulizia di manutenzione di superfici dure, flessibili, resistenti all'acqua e all'alcool, è adatto per la pulizia a umido con il metodo spray/schiuma, nonché per la pulizia a umido con il metodo del secchio. Il detergente rimuove in modo sicuro e affidabile residui di cibo, macchie di grasso, macchie di caffè, lucido da scarpe, impronte e persino depositi di fumo di tabacco, lasciando dietro di sé solo un piacevole profumo di agrumi. L'alto concentrato atossico può essere dosato anche con molta parsimonia, si asciuga rapidamente e non lascia aloni anche su superfici lucide. SurfacePro CA 30 C eco!perform è inoltre certificato secondo il marchio Ecolabel UE ed è stato insignito del marchio Ecolabel austriaco.