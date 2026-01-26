RM 769 Smacchiatore Universale, 500ml

Per tutte le superfici tessili e dure e per i mobili imbottiti. Rimuove facilmente olio, catrame, lucido da scarpe, adesivi ecc... da superfici resistenti ai solventi.

Smacchiatore universale versatile e atossico RM 769. Lo smacchiatore a base solvente è adatto per la pulizia puntuale di tutti i rivestimenti tessili per pavimenti e imbottiti, nonché per la pulizia intermedia e profonda su superfici dure resistenti ai solventi, come porte, scrivanie e altri arredi. Lo smacchiatore potente e ad azione ultrarapida rimuove in modo affidabile le macchie ostinate e non solubili in acqua come olio, catrame, lucido da scarpe, colla o inchiostro e convince con ottimi risultati di pulizia e un'elevata sicurezza per l'utente. 

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso con imballo (kg) 0,6
Videos
Aree di applicazione
  • Preparazione macchina
  • Pulizia superfici tessili