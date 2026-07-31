Detergente Lavacerchioni alcalino RM 801 ASF, 20l
Detergente alcalino pensato per il lavaggio di cerchi in lega ed alluminio (tranne per quelli non verniciati e molto lucidi per applicazioni speciali).
Il detergente alcalino per cerchioni VehiclePro, alcalino RM 801 Classic, per la rimozione efficace e rapida dello sporco comune causato da polvere dei freni, usura dei pneumatici o sale stradale, nonché macchie di calcare sui cerchioni del veicolo: il detergente alcalino per cerchioni VehiclePro, alcalino RM 801 Classic. Delicato sui cerchioni, il detergente altamente efficace non attacca i pavimenti in cemento non rivestito o il passaruota in acciaio. RM 801 è adatto per l'uso in impianti di autolavaggio, stazioni di lavaggio self-service e con unità di spruzzatura ed è biodegradabile al 90% – i tensioattivi che contiene sono conformi alla direttiva CEE 648/2004. Con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro, l'affermato detergente standard è anche molto economico ed efficiente.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13
|Peso (kg)
|21,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|22,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|260 x 237 x 430
Prodotto
- Detergente per cerchioni molto efficace
- Elimina la polvere da frenatura, i residui di pneumarico, i deposito di sale anti ghiaccio e le macchie da calcare
- Gentile azione di pulizia
- Non danneggia i pavimenti in cemento e le rastrelliere per bici in acciaio
- Rapida efficacia
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Biodegradabile oltre il 90%
- Senza NTA
- VDA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
- Pulizia delle ruote