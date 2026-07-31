Il detergente alcalino per cerchioni VehiclePro, alcalino RM 801 Classic, per la rimozione efficace e rapida dello sporco comune causato da polvere dei freni, usura dei pneumatici o sale stradale, nonché macchie di calcare sui cerchioni del veicolo: il detergente alcalino per cerchioni VehiclePro, alcalino RM 801 Classic. Delicato sui cerchioni, il detergente altamente efficace non attacca i pavimenti in cemento non rivestito o il passaruota in acciaio. RM 801 è adatto per l'uso in impianti di autolavaggio, stazioni di lavaggio self-service e con unità di spruzzatura ed è biodegradabile al 90% – i tensioattivi che contiene sono conformi alla direttiva CEE 648/2004. Con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro, l'affermato detergente standard è anche molto economico ed efficiente.