Detergente Lavacerchioni alcalino RM 801 ASF, 20l

Detergente alcalino pensato per il lavaggio di cerchi in lega ed alluminio (tranne per quelli non verniciati e molto lucidi per applicazioni speciali).

Il detergente alcalino per cerchioni VehiclePro, alcalino RM 801 Classic, per la rimozione efficace e rapida dello sporco comune causato da polvere dei freni, usura dei pneumatici o sale stradale, nonché macchie di calcare sui cerchioni del veicolo: il detergente alcalino per cerchioni VehiclePro, alcalino RM 801 Classic. Delicato sui cerchioni, il detergente altamente efficace non attacca i pavimenti in cemento non rivestito o il passaruota in acciaio. RM 801 è adatto per l'uso in impianti di autolavaggio, stazioni di lavaggio self-service e con unità di spruzzatura ed è biodegradabile al 90% – i tensioattivi che contiene sono conformi alla direttiva CEE 648/2004. Con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro, l'affermato detergente standard è anche molto economico ed efficiente.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso (kg) 21,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 22,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 237 x 430
Prodotto
  • Detergente per cerchioni molto efficace
  • Elimina la polvere da frenatura, i residui di pneumarico, i deposito di sale anti ghiaccio e le macchie da calcare
  • Gentile azione di pulizia
  • Non danneggia i pavimenti in cemento e le rastrelliere per bici in acciaio
  • Rapida efficacia
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Biodegradabile oltre il 90%
  • Senza NTA
  • VDA
Detergente Lavacerchioni alcalino RM 801 ASF, 20l
Detergente Lavacerchioni alcalino RM 801 ASF, 20l
Detergente Lavacerchioni alcalino RM 801 ASF, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pulizia delle ruote
Accessori