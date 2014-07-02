Idropulitrice a gettone SB-WASH 5/10

L'SB-Wash è un impianto fisso a caldo compatto, ideato per l'esercizio di lavaggio Self-Service, attivato mediante l'inserimento di monete o gettoni. Sull'unità di comando posizionato sul portello frontale, è possibile selezionare in modo semplice i programmi di lavaggio.

L'SB-Wash è un impianto fisso a caldo compatto, ideato per l'esercizio di lavaggio Self-Service, attivato mediante l'inserimento di monete o gettoni. Sull'unità di comando posizionato sul portello frontale, è possibile selezionare in modo semplice i programmi di lavaggio.

Caratteristiche e vantaggi
Gettoniera elettronica
  • Pulsante per leggere i dati
  • Si raccolgono tutti i dati dell'impianto
Addolcitore e sistema osmotico
  • Evita la formazione di calcare
  • Impianto durevole
Idropulitrice a gettone SB-WASH 5/10
Accessori