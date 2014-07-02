Carter è in acciaio inox. Sull'ampio portello frontale è posizionato il pannello di comando con la gettoniera elettronica e con la colonna gialla con il dispay indicatore di resto. Sulla parete laterale è posizionato il pozzetto integrato per l'assettamento dell'attrezzature di lavaggio. L'SB-Wash 5/10 Fp è composto da una pompa alta pressione raffreddata ad acqua, serbatoio di scorta, un bruciatore ad olio, un bruciatore a carburante, una stazione di dosaggio detergente per due detergenti, un impianto addolcitore e separatore d'acqua, sistema di sicurezza e regolazione programmabile. Il sistema integrato antigelo protegge l'impianto anche se la temperatura scende a -20°. Il filtro del sistema di circolazione acqua è lavabile dall'esterno svitando semplicemente il pannello. Il calcare si forma quando l'acqua viene riscaldata oltre i 35°. La qualità del lavaggio migliora vistosamente, si usa meno detergente e si aumenta la durata dell'impianto. L'impianto monta anche un avvolgitubo. Il dispositivo combinato con spazzola di lavaggio mobile è utilizzabile sia per il lavaggio in alta pressione sia per il lavaggio spazzole.