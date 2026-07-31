Altamente efficace e visibile: oltre alle sue ottime prestazioni di pulizia, il detergente per cerchioni alcalino CP 901 di Kärcher colpisce per la sua intelligente colorazione gialla, che offre la massima visibilità durante l'applicazione e consente quindi una distribuzione ottimale su cerchi in lega leggera e acciaio. Lo sporco comune come la polvere dei freni bruciata, l'usura dei pneumatici, il sale invernale o il calcare vengono così catturati perfettamente e rimossi con la massima rapidità. CP 901 è adatto per il lavaggio di veicoli in stazioni di lavaggio self-service e per impianti di spruzzatura ed è biodegradabile al 90% – contenuti tensioattivi secondo CEE 648/2004. Il detergente per cerchioni che protegge i materiali non attacca i pavimenti in cemento non rivestiti o i passaruota in acciaio e offre un rendimento elevato con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro.