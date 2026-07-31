Lavacerchioni, alcalino CP 901, 20l
Detergente per cerchioni in acciaio e ricoperti di metallo (non adatto per i non ricoperti e lucidi). Dosaggio facile grazie al colore.
Altamente efficace e visibile: oltre alle sue ottime prestazioni di pulizia, il detergente per cerchioni alcalino CP 901 di Kärcher colpisce per la sua intelligente colorazione gialla, che offre la massima visibilità durante l'applicazione e consente quindi una distribuzione ottimale su cerchi in lega leggera e acciaio. Lo sporco comune come la polvere dei freni bruciata, l'usura dei pneumatici, il sale invernale o il calcare vengono così catturati perfettamente e rimossi con la massima rapidità. CP 901 è adatto per il lavaggio di veicoli in stazioni di lavaggio self-service e per impianti di spruzzatura ed è biodegradabile al 90% – contenuti tensioattivi secondo CEE 648/2004. Il detergente per cerchioni che protegge i materiali non attacca i pavimenti in cemento non rivestiti o i passaruota in acciaio e offre un rendimento elevato con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|13,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|22,9
Prodotto
- Detergente per cerchioni molto efficace
- Elimina la polvere da frenatura, i residui di pneumarico, i deposito di sale anti ghiaccio e le macchie da calcare
- Gentile azione di pulizia
- Non danneggia i pavimenti in cemento e le rastrelliere per bici in acciaio
- Rapida efficacia
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Biodegradabile oltre il 90%
- Senza NTA
- VDA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
- Pulizia delle ruote