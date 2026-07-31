VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l

VehiclePro Klear!Brush RM 891: pulizia intensiva, delicata sulla vernice, favorisce l'autopulizia delle spazzole e ne prolunga la durata. Favorisce l'asciugatura ed è conforme alle norme VDA

Il nostro VehiclePro Klear!Brush RM 891 è uno shampoo per spazzole altamente efficace con effetto idrorepellente per i migliori risultati possibili di pulizia e asciugatura durante il lavaggio di auto e veicoli commerciali negli impianti di lavaggio per veicoli. Aumenta la capacità di scorrimento delle spazzole, che aiuta a proteggere la vernice e supporta inoltre il processo di autopulizia delle spazzole, mantenendone il valore e facendole funzionare più a lungo. Lo shampoo per pennelli ad altissima resa della Kärcher Klear! line è in grado di pulire fino a 200 auto per ogni litro, rendendolo una scelta particolarmente economica. Se necessario, Klear!Brush RM 891 può essere utilizzato anche come schiuma attiva. È conforme VDA e separa rapidamente olio e acqua nel separatore d'olio. I tensioattivi contenuti nella formula sono biodegradabili secondo OCSE.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 11
Peso (kg) 10,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 10,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 287 x 150 x 329
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
Aree di applicazione
  • Macchine
  • Lavaggio veicoli commerciali
Accessori