Il nostro VehiclePro Klear!Brush RM 891 è uno shampoo per spazzole altamente efficace con effetto idrorepellente per i migliori risultati possibili di pulizia e asciugatura durante il lavaggio di auto e veicoli commerciali negli impianti di lavaggio per veicoli. Aumenta la capacità di scorrimento delle spazzole, che aiuta a proteggere la vernice e supporta inoltre il processo di autopulizia delle spazzole, mantenendone il valore e facendole funzionare più a lungo. Lo shampoo per pennelli ad altissima resa della Kärcher Klear! line è in grado di pulire fino a 200 auto per ogni litro, rendendolo una scelta particolarmente economica. Se necessario, Klear!Brush RM 891 può essere utilizzato anche come schiuma attiva. È conforme VDA e separa rapidamente olio e acqua nel separatore d'olio. I tensioattivi contenuti nella formula sono biodegradabili secondo OCSE.