Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м

Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").

Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").

Особенности и преимущества
Шланг высокого давления из ПВХ повышенной эластичности
  • Малый вес и удобство в обращении.
  • Устойчивость к давлению до 120 бар.
Соединение 1/8"
  • Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 140
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 30
Вес (с упаковкой) (кг) 2,296