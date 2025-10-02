Удлиненная щелевая насадка

Модифицированная щелевая насадка очень большой длины отличается меньшей толщиной и повышенным удобством в работе. Она значительно облегчает очистку узких стыков, щелей и промежутков – как в салоне автомобиля, так и в доме. Эта насадка подходит ко всем бытовым многофункциональным пылесосам Kärcher.

Особенности и преимущества
Модифицированная удлиненная щелевая насадка более узкой формы
Для тщательной очистки труднодоступных мест в автомобиле или доме
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,061
Вес (с упаковкой) (кг) 0,109
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 350 x 40 x 40
Области применения
  • Прихожие
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Карманы в боковых дверях автомобиля