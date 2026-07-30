Instalación de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)

La eliminación de la pintura, óxido e incrustraciones es fácil: gracias al accesorio de chorreado en húmedo de Kärcher con control de caudal para agregar abrasivo de chorreado al chorro de alta presión. El accesorio de chorreado en húmedo se ajusta a la lanza. Sin regulación de caudal.

La eliminación de la pintura, óxido e incrustraciones es fácil: gracias al accesorio de chorreado en húmedo de Kärcher con control de caudal para agregar abrasivo de chorreado al chorro de alta presión. El accesorio de chorreado en húmedo se ajusta a la lanza (reemplaza la boquilla de alta presión). Sin regulación de caudal.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido. (kg) 3,4
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados