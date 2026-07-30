Sistema para la aplicación de espuma Easy Foam con inyector de detergente

Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla de espuma para conectar al tubo pulverizador de alta presión einyector de detergente de alta presión con válvula dosificadora de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,6
Accesorios
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Created with AI (artificial intelligence)

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