Telescopio lanza fibra de vidrio 7 m

Lanza telescópica TL 7 F de fibra de vidrio ligera y resistente con hasta 7 m de alcance. Con prácticos acoplamientos rápidos para extender y recoger fácilmente.

Lanza telescópica TL 7 F de fibra de vidrio, de hasta 7 m de alcance, ideal para limpiar ventanas, fachadas y paneles solares con cepillos y agua osmotizada. Los prácticos acoplamientos rápidos permiten extender y recoger la lanza fácilmente, la fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente sin esfuerzo y sin herramientas. Un pie de apoyo giratorio facilita especialmente el trabajo y mejora la ergonomía. En caso necesario, se puede colocar una correa de transporte directamente en el pie de apoyo.

Características y ventajas
Telescopio lanza fibra de vidrio 7 m: Uso multifuncional
Uso multifuncional
Para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua osmotizada. Para la limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
Telescopio lanza fibra de vidrio 7 m: Máxima ergonomía
Máxima ergonomía
Acoplamientos rápidos para soltar con rapidez y facilidad la sujeción de la lanza. El pie de apoyo giratorio facilita el trabajo y mejora la ergonomía.
Telescopio lanza fibra de vidrio 7 m: Muy fácil para el usuario
Muy fácil para el usuario
Ajuste sin herramientas de la fuerza de sujeción en los acoplamientos rápidos. Con gancho de sujeción para guiar la manguera de agua por fuera de la lanza. Pie de apoyo con gancho para colocar la correa de sujeción y el bastidor.
Seguridad máxima
  • El tope táctil y visual de extracción evita el desmontaje accidental.
  • Elemento base de la lanza no electroconductor.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del asa telescópica (m) 2 - 7
Temperatura de entrada (°C) máx. 60
Material fibra de vidrio
Elements 5
Conexión M 18
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,1

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment
Videos
Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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