Telescopio lanza híbrido 7 m
Lanza telescópica híbrida multifuncional TL 7 H de mezcla resistente y ligera de fibra de vidrio y carbono. Fácilmente extensible gracias a los acoplamientos rápidos. Alcance hasta 7 m.
Ya sea para la limpieza de ventanas, fachadas o paneles solares con agua osmotizada, con baja presión y cepillos de lavado o con alta presión: nuestra lanza telescópica híbrida TL 7 H con hasta 7 metros de alcance es de uso multifunción. Fabricada en una mezcla especial de fibra de vidrio y carbono, convence por su especial resistencia y, al mismo tiempo, por su bajo peso. Los innovadores acoplamientos rápidos permiten extender y recoger la lanza cómodamente, mientras que la protección integrada antitorsión y el pie de apoyo giratorio proporcionan la máxima ergonomía. La fuerza de sujeción se puede ajustar individualmente y sin herramientas, lo que facilitar el manejo. También es posible utilizar una correa de transporte mediante un gancho en el pie de apoyo.
Características y ventajas
Uso multifuncionalPara la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares con agua osmotizada. Para la limpieza a alta presión o limpieza a baja presión con cepillos de lavado.
Máxima ergonomíaLa protección antitorsión Anti Spin de las lanzas permite trabajar con seguridad y ergonomía. Acoplamientos rápidos para soltar con rapidez y facilidad la sujeción de la lanza. El pie de apoyo giratorio facilita el trabajo y mejora la ergonomía.
Muy fácil para el usuarioAjuste sin herramientas de la fuerza de sujeción en los acoplamientos rápidos. Con gancho de sujeción para guiar la manguera de agua por fuera de la lanza. Pie de apoyo con gancho para colocar la correa de sujeción y el bastidor.
Seguridad máxima
- El tope táctil y visual de extracción evita el desmontaje accidental.
- Elemento base de la lanza no electroconductor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud del asa telescópica (m)
|2 - 7
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Material
|Híbrido
|Elements
|5
|Conexión
|M 18
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4,6
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de ventanas, fachadas y paneles solares