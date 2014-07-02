Adaptador de conexión para mangueras de riego
Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.
Adaptador para conectar directamente las mangueras de riego a todos los cepillos y esponjas de limpieza de Kärcher con el sistema de acoplamiento rápido. Con regulación y cierre del agua directamente ajustables en el adaptador.
Características y ventajas
Sistema de acoplamiento de acción rápida
- Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego.
Regulación y cierre del agua directamente en el adaptador
- Cómodo uso del equipo.
Adaptador para manguera de riego
- Manejo sencillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|112 x 39 x 39