Adaptador de conexión para mangueras de riego

Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.

Adaptador para conectar directamente las mangueras de riego a todos los cepillos y esponjas de limpieza de Kärcher con el sistema de acoplamiento rápido. Con regulación y cierre del agua directamente ajustables en el adaptador.

Características y ventajas
Sistema de acoplamiento de acción rápida
  • Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego.
Regulación y cierre del agua directamente en el adaptador
  • Cómodo uso del equipo.
Adaptador para manguera de riego
  • Manejo sencillo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 112 x 39 x 39