Cepillo de lavado giratorio WB 130

Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.

El cepillo de lavado giratorio WB 130 de Kärcher, en combinación con el recambio universal, es especialmente adecuado para superficies como pintura, vidrio o plástico. La potente rotación permite una limpieza eficaz y en profundidad. El cepillo de lavado dispone de una palanca de desbloqueo para sustituir el accesorio de forma fácil y rápida sin contacto con la suciedad y, además, incluye una cubierta transparente para una experiencia de limpieza especial. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo conectado a la hidrolavadora de alta presión. El cepillo de lavado es apto para el uso con todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7. Los recambios disponibles por separado Car & Bike y Home & Garden están específicamente diseñados para superficies delicadas o resistentes.

Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
  • Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
  • Limpie de forma cómoda y confortable.
Sustitución del recambio mediante palanca de desbloqueo
  • Sustitución del recambio rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad.
  • Mantenga siempre las manos limpias.
  • Elija el accesorio adecuado para los diferentes ámbitos de aplicación.
Aplicación de detergente mediante el cepillo conectado a la hidrolavadora
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
  • Experiencia de limpieza mediante la tecnología visible.
Corona de cerdas integrada
  • Minimiza las salpicaduras de agua y protege a los usuarios y al medio ambiente.
Compatible con adaptador para manguera de riego
  • Conexión con la manguera de riego, también se puede utilizar sin hidrolavadora.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 305 x 156 x 137

Para cualquier consulta sobre el modelo WB 120, póngase en contacto con nosotros.

Videos
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Invernaderos
  • Puertas de garajes
  • Elementos de privacidad
  • Revestimientos de balcones
  • Alféizares
Accesorios
