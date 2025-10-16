El cepillo de lavado giratorio WB 130 de Kärcher, en combinación con el recambio universal, es especialmente adecuado para superficies como pintura, vidrio o plástico. La potente rotación permite una limpieza eficaz y en profundidad. El cepillo de lavado dispone de una palanca de desbloqueo para sustituir el accesorio de forma fácil y rápida sin contacto con la suciedad y, además, incluye una cubierta transparente para una experiencia de limpieza especial. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo conectado a la hidrolavadora de alta presión. El cepillo de lavado es apto para el uso con todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7. Los recambios disponibles por separado Car & Bike y Home & Garden están específicamente diseñados para superficies delicadas o resistentes.