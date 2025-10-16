Cepillo de lavado giratorio WB 130
Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.
El cepillo de lavado giratorio WB 130 de Kärcher, en combinación con el recambio universal, es especialmente adecuado para superficies como pintura, vidrio o plástico. La potente rotación permite una limpieza eficaz y en profundidad. El cepillo de lavado dispone de una palanca de desbloqueo para sustituir el accesorio de forma fácil y rápida sin contacto con la suciedad y, además, incluye una cubierta transparente para una experiencia de limpieza especial. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo conectado a la hidrolavadora de alta presión. El cepillo de lavado es apto para el uso con todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7. Los recambios disponibles por separado Car & Bike y Home & Garden están específicamente diseñados para superficies delicadas o resistentes.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
- Limpie de forma cómoda y confortable.
Sustitución del recambio mediante palanca de desbloqueo
- Sustitución del recambio rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Mantenga siempre las manos limpias.
- Elija el accesorio adecuado para los diferentes ámbitos de aplicación.
Aplicación de detergente mediante el cepillo conectado a la hidrolavadora
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
- Experiencia de limpieza mediante la tecnología visible.
Corona de cerdas integrada
- Minimiza las salpicaduras de agua y protege a los usuarios y al medio ambiente.
Compatible con adaptador para manguera de riego
- Conexión con la manguera de riego, también se puede utilizar sin hidrolavadora.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|305 x 156 x 137
Para cualquier consulta sobre el modelo WB 120, póngase en contacto con nosotros.
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motos y scooters.
- Invernaderos
- Puertas de garajes
- Elementos de privacidad
- Revestimientos de balcones
- Alféizares
Accesorios
